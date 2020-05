Imprese: Cdp con il comune di Taranto per nuove linee di bus elettrici veloci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collaborazione con Cdp ci onora e ci conferma che il grande lavoro di questi ultimi due anni di amministrazione sta dando frutti anche nei termini di una ritrovata autorevolezza dell'ente civico e di una attrattività del brand Taranto e dei suoi tanti progetti: questi ultimi sono spesso molto innovativi e complessi, e una simile partnership ci consentirà di giungere più speditamente ed agevolmente al momento dei veri e propri cantieri”, ha dichiarato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sottolineando di essere “certo che Cdp potrà fornire un contributo fondamentale per il green deal nazionale, atteso partire proprio da Taranto". L’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, ha aggiunto che “nel corso dell’ultimo anno Cdp ha intrapreso un percorso per ampliare il proprio ruolo al fianco degli enti locali promuovendo lo sviluppo infrastrutturale del paese e diventando un punto di riferimento operativo per tutte le fasi legate alla progettualità delle nuove iniziative”. In continuità con la nostra missione, ha spiegato, questa collaborazione con il comune di Taranto “rappresenta una preziosa occasione di sviluppo sostenibile: Cdp auspica che questo progetto e lo schema di collaborazione sviluppato possano rappresentare un modello virtuoso replicabile in altre realtà del Sud”. Il comune, conclude la nota, ha già ottenuto un finanziamento dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e, grazie al sostegno di Cdp, a breve bandirà la gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, che includerà anche la progettazione definitiva. (Com)