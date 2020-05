Campania: Muscarà (M5s), da Arpac tante bugie, documenti dimostrano inadempienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le affermazioni dell'ex commissario dell'Arpac Pietro Vasaturo, secondo il quale l'agenzia sarebbe la meno onerosa sul piano nazionale, sono tutte sconfessate da un documento consultabile sul sito dell'agenzia stessa". E' quanto ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 5 stelle in Campania Maria Muscarà. "Sul portale on line – ha spiegato Muscarà - è disponibile la relazione sulla valutazione dell'Arpac relativa al 2018, che ad oggi è anche l'unica disponibile perché l'ente è inadempiente da 10 anni rispetto a una legge dello Stato che impone la pubblicazione di questo atto ogni anno. Esiste una oggettiva incoerenza tra il piano delle performance e la relazione delle performance. Quanto pianificato non corrisponde a quanto rendicontato. Inoltre, giova ricordare che l'Arpac non è dotata del Sistema di misurazione e valutazione della performance. Oggettive inottemperanze alle normative vigenti che non sono state fugate neppure dall'assessore Bonavitacola nell'ultimo question time su come sarebbero state erogate le premialità in assenza di tale Sistema, se i valutatori dell'Arpac hanno trasmesso le carte alla Corte dei Conti e se la struttura regionale preposta alla vigilanza sull'Arpac, l'Ufficio speciale controllo e vigilanza su enti e società partecipate ha applicato o proposto sanzioni a proposito". (Ren)