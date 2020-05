Sociale: Mise e Unicredit finanziano nuovo centro per la cura degli anziani a Forlì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A beneficio degli ospiti e delle loro famiglie, prosegue la nota, anche la scelta di definire prezzi calmierati per le rette, nell'ottica di offrire un servizio di qualità etico-sostenibile, garantendo l'accessibilità a molteplici servizi come attività assistenziali specialistiche, infermieristiche, fisioterapiche, di animazione e terapie occupazionali e ricreative. La cooperativa adotterà inoltre un modello produttivo basato su innovazioni di processo delle fasi socio-assistenziali, tramite l'utilizzo di software dedicati utili ad abbandonare i supporti cartacei e gestire online tutta la documentazione che monitora: necessità, bisogni e patologie degli ospiti, grazie all'ausilio di tablet e Pc. Inoltre, grazie al meccanismo del pay for success, Unicredit Social Impact Banking erogherà 12 mila euro per l'acquisto di ulteriori dispositivi utili alla comunicazione a distanza degli ospiti con i parenti, a fronte del raggiungimento di obiettivi di eccellenza percepita nella qualità del servizio e di miglioramento dell'autonomia e benessere per i beneficiari. "La cooperativa Cad opera eticamente da oltre 40 anni nei servizi alla persona, in particolare sul territorio di Forlì dove è nata: con questo investimento, oltre a poter creare un incremento occupazionale di oltre 40 unità, intende integrare l’offerta di posti residenziali adottando un modello organizzato già collaudato con successo”, ha commentato il presidente della cooperativa, Renata Mantovani. (Com)