Abruzzo: via libera a legge regionale Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive (2)

- "Per il terzo livello, invece, è consentita l'istituzione di un centro in ogni Azienda sanitaria della Regione - ha precisato Quaglieri - devono appartenere al Sistema sanitario nazionale, e possono attuare convenzioni con le Università". Tra le novità previste dalla nuova normativa figurano anche la lstituzione del Registro informatico regionale delle idoneità sportive. Il Registro sostituisce il 'libretto sanitario dello sportivo'; l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori privati e/o gli studi privati; la costituzione del Comitato di controllo per la medicina dello sport, con funzioni di vigilanza; la creazione di un osservatorio epidemiologico regionale per la medicina dello sport in un Centro di terzo livello identificato dall'assessorato regionale alla Sanità, che si occuperà della raccolta dei dati concernenti le patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono, con report da trasmettere annualmente all'Assessorato regionale alla Sanità; e ancora l'istituzione del laboratorio anti-doping, individuato presso l'Unità operativa complessa "Laboratorio analisi cliniche" dell'azienda Asl di Pescara. (Gru)