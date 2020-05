Piemonte: scuola, protesta davanti al Palazzo della Regione, Chiorino incontra sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha incontrato questa mattina nella sede della Regione, in piazza Castello a Torino, i rappresentanti della Confederazione Unitaria di Base (CUB) scuola. Lo ha fatto dopo la manifestazione in piazza contro le scelte del governo sulla gestione del sistema scolastico a fronte dell’emergenza Covid, che ha comportato la chiusura degli istituti da inizio marzo. I rappresentanti del CUB Scuola hanno evidenziato tutte le criticità della didattica a distanza, giudicata come un fallimento, che ha penalizzato numerosi ragazzi ai quali non è stato possibile garantire il servizio, nonostante l’impegno dei docenti. Il CUB ha chiesto che, in previsione della riapertura di settembre, venga emanata un’ordinanza per la riduzione del numero di alunni per classe, che vengano assunti più docenti, che vengano forniti spazi di insegnamento e di vita scolastica adeguati e che venga contingentato il numero di alunni per classe, che, per ragioni di sicurezza, non potranno essere più di 25. I rappresentanti della scuola hanno anche chiesto, per venire incontro alle esigenze di nuovo personale, la stabilizzazione dei precari e una moratoria per il blocco dei licenziamenti dei diplomati magistrali, azione fondamentale per far funzionare correttamente la scuola primaria dell’infanzia. (segue) (Rpi)