Ambiente: "Lockdown per inquinatori", attivisti in piazza il 6 giugno a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fondi per la ripartenza - hanno proseguito gli organizzatori - siano destinati unicamente alle aziende che rispettano l'ambiente e che vengano utilizzati nei settori delle bonifiche, della messa in sicurezza ambientale, dell'economia circolare e della sanità pubblica; vogliamo che si preveda una misura di lockdown per gli inquinatori; vogliamo che il governatore la smetta di evocare il lanciafiamme quando è comodo ed è facile e che cominci ad ascoltare chi questa terra l'ha sempre difesa e curata, sapendo bene come e da dove farla ripartire. Non possiamo più accettare che chi avvelena la nostra terra continui a farlo indisturbatamente", hanno concluso gli attivisti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole vigenti in seguito all'emergenza da Covid19, con mascherine e distanziamento sociale. La manifestazione ha ricevuto l'adesioni di numerose associazioni del territorio. (Ren)