Abruzzo: via libera a legge regionale Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova legge regionale approvata dall'Assemblea abruzzese venerdì scorso e riguardante "Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie". "Una norma, votata all'unanimità, rappresenta una vera e propria rivoluzione in regione Abruzzo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive". Lo ha detto presidente della commissione Sanità e consigliere reginale di Fratelli d'Italia, Mario Quaglieri, questa mattina in conferenza stampa, a L'Aquila, per illustrare contenuti ed obiettivi della nuova normativa. "Dopo un attento percorso di confronto e collaborazione, anche con le opposizioni, credo che oggi l'Abruzzo possa vantare un provvedimento esauriente che si occupa della salvaguardia sanitaria del mondo dello sport nella sua totalità. E' suddivisa, infatti, in tre ambiti - ha spiegato - attività agonistica professionista, non agonistica e dilettantistico-ricreativa, e tre livelli di competenza medica e dei relativi centri sanitari, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologi ed organizzativi, con anche l'abbassamento del tetto di presenza sul territorio che per i centri di I livello è pari ad uno ogni 10 mila abitanti (oggi i centri di I livello autorizzati sono 26 e saranno portati a 96, ndr), e per quelli di secondo livello, uno ogni 60 mila". (segue) (Gru)