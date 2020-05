Piemonte: scuola, protesta davanti al Palazzo della Regione, Chiorino incontra sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Chiorino ha confermato di essere in linea con le richieste dei rappresentanti della scuola. Ha inoltre ribadito di aver, a più riprese, sollecitato con missive e tramite l’interessamento di parlamentari piemontesi le medesime istanze, senza ottenere risposte da parte del governo e del ministro dell’Istruzione. Nello specifico Chiorino e si è impegnata a proseguire, con ogni mezzo a disposizione, nell’azione di sensibilizzazione nei confronti del Ministero affinché l’attività scolastica possa ripartire nel più breve tempo possibile in condizioni di totale sicurezza. Allo stesso tempo, riguardo all’esigenza di assumere nuovo personale, Chiorino si è detta contraria, in questa fase, all’ipotesi di un "concorsone" (che comporterebbe, peraltro, problematiche relative alla sicurezza sanitaria, oltre a creare nuovi precari) dando priorità alle stabilizzazioni del numeroso personale precario. Riguardo ai centri estivi, poi, Chiorino si è detta disponibile a esprimere pare positivo nel caso che i Servizi educativi chiedano una conversione temporanea in centri estivi limitatamente all’anno corrente. (Rpi)