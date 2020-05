Napoli: Presutto (M5s), chiesto a Lamorgese di aumentare presenza Forze dell'ordine sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quali misure intende prendere il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per garantire un maggiore controllo del territorio napoletano?". Così Vincenzo Presutto, senatore del Movimento 5 stelle, eletto nella seconda circoscrizione Campania rappresentante Commissione Bilancio. "Pochi giorni - ha proseguito il senatore - fa l'ennesimo agguato di camorra ad Acerra, costato la vita a Pasquale Tortora, ha fatto ripiombare la cittadina in provincia di Napoli nel terrore di una nuova faida. Per questo ho voluto rivolgere al Ministro un'interrogazione a risposta scritta chiedendole di inviare più uomini delle Forze dell'Ordine sul territorio, soprattutto nelle zone periferiche della cittadina partenopea, spesso teatro di episodi violenti con grave rischio per la popolazione locale", ha concluso Presutto. (Ren)