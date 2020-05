Disabilità: Colombo, non può navigare chi non assicura accessibilità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 22 aprile scorso il Consiglio di Stato ha respinto con la sentenza n. 901/20 tutte le motivazioni del ricorso straordinario al presidente della Repubblica, promosso dal gruppo marittimo Caronte & Tourist, con il quale, quest’ultimo, aveva contestato i rilievi della Capitaneria di Porto di Trapani, che aveva giudicato inadeguato il traghetto Caronte utilizzato per il trasporto di persone, a mobilità ridotta, alle Isole Egadi". Così Paolo Colombo, garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania. "Per i giudici del supremo organo amministrativo dello Stato - ha spiegato Colombo - sono risultate del tutto irrilevanti le argomentazioni adottate dai legali della società che avevano anche proposto dei distinguo sui vari decreti legislativi sovrappostisi nella normativa, nonché nelle direttive del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispetto al grado di invalidità dei passeggeri, che cioè si muovano o meno in carrozzina". Colombo ha quindi riportato parte della sentenza: "La specifica normativa non prevede alcuna distinzione tra le diverse categorie di persone a mobilità ridotta e, quindi, correttamente l’amministrazione le ha considerate nell’insieme senza operare alcuna distinzione". "Pertanto – proseguono i giudici - la pretesa della ricorrente di avere riconosciuta la possibilità di trasportare le persone a mobilità ridotta, nonostante le gravi criticità per la sicurezza delle stesse riscontrate dai competenti organi tecnici, e addirittura di non pubblicare sul sito internet della società armatrice la non idoneità di tali navi al trasporto delle persone a mobilità ridotta, si pone in evidente contrasto con la normativa in materia e con la finalità prevalente sottesa alla stessa di tutela e protezione delle persone interessate". "Questa sentenza - ha concluso Colombo - è estremamente utile anche per il confronto al tavolo tecnico in Regionesull’accessibilità dei trasporti da e per le isole della Campania".(Ren)