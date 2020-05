Decreto Rilancio: Conferenza Regioni, ammanco da 3,5 miliardi nei bilanci tra aumento spese e minor gettito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle stime presentate da Sartore “il gap tra le maggiori spese dirette e sussidiarie sostenute dalle Regioni in questa fase e le mancate entrate è calcolato in 3,5 miliardi”. Tra le richieste di miglioramento del decreto Rilancio in discussione, è stata presentata anche quella di separare il tavolo permanente di concertazione tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, per la diversità delle problematiche anche riguardo ai finanziamenti. Si chiedono i rimborsi statali, non trasferiti da anni, per gli indennizzi dei cittadini danneggiati da trasfusioni di emoderivati. E infine si chiede di portare da 500 a 800 milioni il contributo per il trasporto pubblico locale. Altre criticità vengono individuate in merito alla confusione sui fondi anticipati dalle Regioni per finanziare la Protezione civile nel periodo dell’emergenza Covid-19. Per questo capitolo di bilancio, secondo l’analisi degli enti regionali, potrebbero non essere state conteggiate spese anticipate per un miliardo di euro. (Rin)