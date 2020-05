Ambiente: "Lockdown per inquinatori", attivisti in piazza il 6 giugno a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai più come prima. Lockdown per gli inquinatori!" è il titolo della manifestazione indetta dagli attivisti in difesa del clima e dell'ambiente, in programma sabato 6 giugno alle ore 17 fuori la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia 81 a Napoli."In queste settimane di lockdown - hanno dichiarato gli organizzatori della manifestazione - le acque dei mari e dei fiumi sono tornate ad essere trasparenti, l'aria pulita e l'ambiente tutto si è completamente rigenerato ma alla riapertura dei cancelli delle attività produttive la terra dei fuochi ha ricominciato a bruciare. Sono tornati i roghi tossici e gli sversamenti abusivi sui terreni, nei canali e nel mare. Da 30 anni ormai in questa regione viviamo a contatto con questi veleni che sono la causa di un'epidemia ancora più spietata di quella legata al Covid19: il biocidio. Gli ultimi studi epidemiologici confermano il trend sconcertante per la mortalità per tumore in Campania. Noi non ci stiamo. Mai più come prima. Scendiamo in piazza perché siamo convinti che questo sia il momento di invertire radicalmente la rotta. Vogliamo che: i droni, gli elicotteri e le forze dell'ordine impiegate per controllare gli spostamenti delle persone durante la quarantena e nella fase 2 siano utilizzati per il controllo degli sversamenti di rifiuti". (segue) (Ren)