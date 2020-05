Fase 2: Solinas, nessuna discriminazione per lombardi, chiediamo a tutti la stessa cosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella con il sindaco di Milano Sala "mi parrebbe una querelle assolutamente inutile che non aveva alcun fondamento. Non ho mai detto che si sarebbero chiuse le porte ai lombardi o a qualsiasi altro turista. Si è voluta costruire strumentalmente una questione che riguarda i turisti lombardi che invece fanno parte integrante del mercato turistico sardo. Noi abbiamo detto che chiediamo a tutti, da dovunque vengano, una piccola cautela in più di certificare uno stato di negatività al virus". Lo ha detto il presidente della regione Sardegna Christian Solinas a "Timeline" su Sky TG24. "La nostra proposta - ha precisato - non discrimina i lombardi, ma quello che li discrimina è l'ipotesi paventata dal governo di concedere la mobilità tra Regioni a seconda dell'indice di rischio. In questo modo verrebbe interdetta ad un'intera Regione la possibilità di movimento. Al contrario utilizzando il nostro modello di certificazione di negatività un lombardo che non è positivo può spostarsi a prescindere dalla qualificazione del rischio della sua Regione. Quindi - ha concluso Solinas - non c'è nessuna discriminazione". (Rin)