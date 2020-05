Coronavirus: il "Riparti Piemonte" è legge, oltre 800 milioni per la ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con emendamenti presentati da Ivano Martinetti (M5s), Marco Grimaldi (Luv) e Paolo Bongioanni (Fdi), è stato poi abrogato a maggioranza (a partire dall’articolo 36 l’opposizione non ha più partecipato al voto) l’articolo 37 “Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi”. La norma intendeva – nel corso dell’emergenza sanitaria - invitare alle procedure negoziate indette dalle stazioni appaltanti del territorio regionale soltanto gli operatori con sede legale e operativa in Piemonte. L’emendamento 137 di Claudio Leone (Lega), stanzia poi 500mila euro per il 2020 altrettanto per il 2021 per coordinare la specifica istituzione dei distretti del commercio con le proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria. Nelle dichiarazioni di voto finali, Raffaele Gallo (Pd) ha manifestato la totale contrarietà nei confronti di diverse disposizioni del Ddl 95, "specie per la tutela del suolo, dell'ambiente e del futuro del nostro territorio". Criticato anche l'uso del patrimonio di Finpiemonte per estendere il Bonus Piemonte. "Non condividiamo nulla di questa seconda parte e poco della prima. Questo è solo un falò e voteremo contro". Paolo Ruzzola (Fi) annunciando il voto favorevole si è detto convinto che "da questo presunto falò si svilupperà l'incendio di capacità e di attività che permetterà al Piemonte di risollevarsi. Investire quasi un miliardo di euro è fondamentale. Mettiamo in campo importanti riduzioni fiscali, diamo contribiti a fondo perduto a quasi 70mila partite Iva con oltre 130 milioni di euro, di cui oltre 30 già distribuiti". Per Paolo Bongioanni (Fdi) si tratta di un provvedimento "più formidabile nei 50 anni di storia della Regione Piemonte. Abbiamo interpretato l'emergenza in un modo unico tra tutte le Regioni italiane: la forza produttiva del nostro Piemonte continuerà ad essere la nostra forza". Il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha ricordato i "55 milioni per i nostri medici e infermieri, la sburocratizzazione in un Paese complicato come il nostro: ben vengano nuovi cantieri e maggior semplificazione. Vogliamo dare ulteriore risposta alle tante categorie artigiane". (Rpi)