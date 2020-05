Cultura: Gallo (M5s), parte stipendio devoluto per bambini in povertà educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questo mese ho tagliato il mio stipendio di 2.000 euro per far partire uno straordinario progetto culturale a favore dei bambini". Lo ha dichiarato in una diretta Facebook, Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle. "'Libro viaggiatore' è il progetto promosso dall'associazione Occhi di Claudio, attiva a Torre del Greco, la mia città - ha proseguito Gallo - Il progetto consiste nel creare la prima biblioteca per bambini e ragazzi in città, per donare libri e organizzare iniziative con premi culturali. Nell'ultimo decreto Rilancio del nostro governo abbiamo investito 5 miliardi in cultura e turismo. In linea di principio questa potrebbe essere veramente la giusta risposta per evitare che la pandemia colpisca duramente la cultura del nostro Paese e quindi la nostra economia. Allo stesso tempo, sono i nostri comportamenti, il nostro esempio a dover fare veramente la differenza, volontariato e condivisione di valori rendono questa società meno ingiusta ed è per questo che ho deciso di tagliarmi lo stipendio di questo mese di 2 mila euro per aiutare bambini e ragazzi. Ricominciare dai libri e dalla cultura è un modo per sostenere le librerie della nostra città, per sostenere la filiera culturale della nostra città fatta di teatro, cinema, enti culturali. Questo è un altro modo per dare il mio contributo. Ho già ottenuto come presidente della commissione Cultura alla Camera un gran risultato con la nuova legge sulla lettura, che istituisce una card per la cultura di un milione di euro per le famiglie con minori a rischio. In attesa che il ministro Franceschini rendi operativa al più presto questa carta io continuo a fare la mia parte e so che ognuno può fare la sua. Sono i nostri gesti che possono difendere la cultura, contrastare la povertà e cambiare il volto delle nostre città", ha concluso Gallo. (Ren)