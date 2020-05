Decreto Rilancio: Conferenza Regioni, ammanco da 3,5 miliardi nei bilanci tra aumento spese e minor gettito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di finanza pubblica per quanto riguarda sul contributo delle Regioni al raggiungimento del pareggio di bilancio, pari a 838 milioni di avanzo, non è stato ancora cancellato e ciò aggrava gli equilibri finanziari delle Regioni messi a dura prova dalle previsioni di forte riduzione del gettito fiscale locale e dall’aumento delle spese per le necessità di Protezione civile e interventi territoriali a favore di imprese e famiglie determinati dall’emergenza Covid. È questo della stabilità finanziaria la prioritaria richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rispetto dal decreto Rilancio, nell’audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera riunita nella sala del Mappamondo di Montecitorio. Secondo Alessandra Sartore, assessore al Bilancio della Regione Lazio audita in qualità di rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’incertezza sugli equilibri finanziari “dati dai minori gettiti per i contributi di competenza regionale potrebbero mettere a rischio servizi come il 118, la garanzia dei Lea - i livelli essenziali di assistenza sanitaria - oltre alle funzioni proprie delle Regioni”. La stima delle minori entrate per le Regioni ordinarie oscilla tra i 2 e i 2,5 miliardi di ammanco, a fronte di un aumento dei contributi statali che è di 1,5 miliardi ma - ha spiegato Sartore - per un miliardo è destinato alle Regioni a statuto speciale. Quindi il contributo aggiuntivo alle Regioni a statuto ordinario da parte dello Stato si riduce a 500 milioni, coprendo dunque il 30 per cento delle minori entrate previste. (segue) (Rin)