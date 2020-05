Piemonte: autonomie locali, sì al ddl sulla promozione sportiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di impiantistica hanno sollecitato un approfondimento sulla semplificazione delle modalità di affidamento in gestione a terzi delle strutture e degli impianti di proprietà degli enti locali e su un maggior sostegno finanziario per la copertura dei costi di manutenzione, rinnovamento ed efficientamento energetico. Tra le altre richieste quella di includere tra gli impianti e le strutture sportive anche le aree e gli spazi aperti attrezzati, azioni specifiche per l’attività fisico-motoria e sportiva rivolte alla terza età, rivedere la disciplina delle sanzioni, favorire il decentramento dei nuovi impianti per un maggiore supporto all’economia locale. L’assessore Ricca ha accolto con favore la richiesta di Anci, Anpci, Ali e Uncem di far parte del Tavolo dello Sport e ha dato ampia disponibilità a valutare con attenzione tutte le richieste pervenute. Ha infine sottolineato che la Sport commission, in qualità di ente strumentale, avrà il compito di reperire sponsorizzazioni private per implementare il numero dei grandi eventi, con importanti positive ricadute sul territorio. (Rpi)