Piemonte: Disabato (M5s), grave escludere sexy shop da bonus regionali

- "Il blitz della Lega che ha escluso i sexy shop dai bonus regionali è un fatto grave. In questo modo si introducono presunti giudizi morali sulle attività d’impresa del Piemonte". A dirlo è Sarah Disabato, consigliera regionale del Movimento 5 stelle in Piemonte. "Stiamo parlando di realtà che pagano le tasse e garantiscono posti di lavoro, al pari di molte altre - prosegue Disabato - . Gli imbarazzi, quasi adolescenziali, del leghista Preioni danno la misura di una maggioranza totalmente inadeguata a gestire la situazione. Il caso dei Sexy shop è singolare, ma si tratta solo di una categoria delle tante dimenticate completamente dalla dalla Giunta Cirio. Questo provvedimento infatti non contiene criteri equi facendo differenze tra lavoratori di serie A e di serie B".(Rpi)