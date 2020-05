Campania: M5s, gravissime ammissioni Regione su autorizzazioni a fonderie Pisano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viglione e Cammarano hanno spiegato: "Stando dunque al teorema della giunta, perché non sia concessa l'autorizzazione a un impianto le cui emissioni rischiano di arrecare danni alla salute dei cittadini, è necessario attendere che la gente si ammali". Quindi i due esponenti del Movimento 5 stelle hanno concluso: "Oggi scopriamo, grazie alla nostra interrogazione, che gli stessi uffici regionali nutrivano forti dubbi rispetto a un'autorizzazione concessa con un blitz in piena emergenza Covid. Un'operazione che abbiamo immediatamente denunciato e fatto fallire, costringendo De Luca a un imbarazzato dietrofront in diretta Facebook. Chiediamo a questo punto che l'autorizzazione sia ritirata immediatamente. Non possiamo aspettare che sia compromessa oltremodo la salute di un'intera comunità perché si comprenda, una volta per tutte, che quello stabilimento debba essere localizzato altrove". (Ren)