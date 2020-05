Campania: Apetino (Fim-Cisl), Jabil tolga pregiudiziale e ritorni a tavolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apetino ha aggiunto: "Come Fim continuiamo a sostenere che l’obiettivo del confronto era e resta quello di evitare i licenziamenti, creando un percorso di ricollocazione certo e di prospettiva ai lavoratori in esubero e garantire un processo industriale ai restanti 350 lavoratori del sito di Caserta". Quindi ha continuato: "Nel corso della negoziato, le parti avevano condiviso un’intesa di massima che prevedeva il ritiro dei licenziamenti e un ulteriore utilizzo della cassa integrazione Covid per altre 5 settimane più una serie di strumenti di sostegno ai lavoratori da parte del governo. Inoltre durante la tre giorni negoziale ci sono state manifestazioni di interesse concreto da parte di primarie aziende del settore metalmeccanico per l’assunzione dei lavoratori in esubero da Jabil". Quindi ha concluso: "La Fim ritiene che il lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali insieme al ministro Catalfo, all’assessore Regionale al Lavoro della Campania Sonia Palmeri non possa essere vanificato da un comportamento aziendale vergognoso che punta esclusivamente al licenziamento senza il minimo rispetto verso i lavoratori e le istituzioni". (Ren)