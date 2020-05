Droga: furti a scuola e spaccio, arrestati 10 giovani a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccio sovvenzionato dai proventi di furti in una scuola. A Napoli i carabinieri della compagnia Vomero hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 giovani, 1 in carcere, 7 ai domiciliari e 2 irreperibili, perché ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato in danno di un istituto scolastico. I soggetti, tutti giovani maggiorenni, avrebbero rubato computer e pianole elettroniche da una scuola media del quartiere napoletano Vomero. Con i guadagni derivati dalla vendita del materiale rubato avrebbero poi comprato la droga. In particolare, dosi di hashish, marijuana e cocaina, sarebbero state vendute negli ambienti della movida vomerese o su ordinazioni dirette tramite telefono. Lo spaccio, secondo le indagini dei carabinieri, sarebbe stato rivolto anche a ragazzi minorenni. (Ren)