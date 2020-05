Abruzzo: Consiglio regionale ha ricomposto Collegio garanzie statutarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricomposto il Collegio delle garanzie statutarie del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Nella seduta di questa sera l'Assemblea regionale con 29 voti a favore ha eletto gli avvocati Isidoro Gianluca Malandra, Nicola Sisti e Antonio Iulianella. Il Collegio per le garanzie statutarie è annoverato nello Statuto della regione Abruzzo tra gli strumenti di garanzia, quale organo di consulenza della Regione. Gli articoli 79 e 80 dello Statuto stabiliscono la composizione, la durata in carica e le funzioni fondamentali, riservando alla legge regionale la disciplina dei principi e delle modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio. Il Collegio ha sede e si riunisce a L'Aquila a palazzo dell'Emiciclo sede del Consiglio regionale. (Gru)