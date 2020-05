Napoli: domani l'esibizione delle Frecce Tricolori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, la pattuglia acrobatica nazionale (Pan) sta effettuando dallo scorso 25 maggio una serie di sorvoli, toccando tutti i capoluoghi di regione e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa". Lo ha detto la Prefettura di Napoli in una nota: "Il giro d’Italia delle Frecce Tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Nel capoluogo campano, i sorvoli saranno effettuati nel pomeriggio di giovedì 28 maggio e ad una quota di volo tale da poter essere osservati da tutti i punti del territorio cittadino. Per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in atto, il Prefetto di Napoli invita la cittadinanza al pieno rispetto delle prescrizioni emergenziali e del distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento".(Ren)