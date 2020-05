Imprese: Assindustria Venetocentro e Intesa Sanpaolo insieme per aziende del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso e Intesa Sanpaolo hanno condiviso l’urgenza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende rappresentate dall’associazione che consenta loro di superare il periodo di difficoltà causato dall’emergenza Covid-19, salvaguardando l’occupazione, la liquidità e gli investimenti. Stando al relativo comunicato stampa, la serrata e il fermo delle attività produttive ha provocato per le aziende un blocco delle vendite e degli incassi a fronte di spese e costi fissi non derogabili. La disponibilità della liquidità finanziaria, si legge nella nota, rappresenta un presupposto fondamentale e imprescindibile per garantire la sopravvivenza delle aziende e in generale del sistema economico territoriale di Padova e Treviso, con una forte vocazione manifatturiera, orientata all’export. Intesa Sanpaolo, prosegue il comunicato, si è attivata fin da subito per garantire concretamente la continuità produttiva a fronte del rallentamento della domanda interna ed estera: anche grazie alle misure varate dal governo, ha messo a disposizione 50 miliardi di euro di credito complessivo a favore del paese. Inoltre, ha disposto la sospensione delle rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga e implementato i suoi canali digitali consentendo di accedere ai servizi e di effettuare le richieste di moratoria anche a distanza e in tempi rapidi. (segue) (Com)