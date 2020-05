Imprese: Assindustria Venetocentro e Intesa Sanpaolo insieme per aziende del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’accordo, prosegue la nota, le imprese associate ad Assindustria Venetocentro potranno accedere a misure straordinarie attraverso finanziamenti a breve e medio-lungo termine (rispettivamente fino a 18 e 72 mesi) per sostenere le esigenze di liquidità, circolante, investimento, prevedendo anche significativi periodi di preammortamento. Per il solo settore turistico-alberghiero, inoltre, oltre alle moratorie nazionali già previste vi è anche la possibilità di sospensione sino a 24 mesi dei finanziamenti a medio e lungo termine in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, per affrontare una ripresa sicuramente posticipata rispetto ad altri settori economici. La sospensione è richiedibile entro il 30 giugno 2020. “Dal momento del fermo delle aziende e ancor più in questa fase di ripartenza l’area Finanza dell’associazione ha predisposto subito servizi di assistenza e supporto alle imprese per monitorare i fabbisogni di tesoreria e intervenire immediatamente qualora emergessero criticità: si è rafforzata l’azione di accompagnamento delle aziende nella relazione con le banche, per l’accesso rapido agli strumenti di finanziamento e garanzia, ed attivata subito la collaborazione con gli istituti di credito, affinché non vi siano ostacoli o ritardi per far arrivare queste risorse nelle imprese del nostro territorio”, ha dichiarato la presidente di Assindustria Venetocentro, Maria Cristina Piovesana. Intesa Sanpaolo, ha aggiunto, offre con questa convenzione una gamma di proposte e “un’importante disponibilità finanziaria che bene rispondono alle esigenze di questo momento complesso: è indispensabile continuare a lavorare insieme, nell’interesse delle imprese, del lavoro e quindi della coesione sociale e del bene comune”. Mai come in questo momento, ha concluso, servono collaborazione e unità d’intenti: lavorando insieme ce la possiamo fare, dando fiducia a tutta la nostra comunità. (segue) (Com)