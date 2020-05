Campania: Apetino (Fim-Cisl), Jabil tolga pregiudiziale e ritorni a tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo appreso dagli organi di stampa un comunicato del gruppo Jabil in cui, la multinazionale spiega in maniera distorta le motivazioni che l’hanno spinta ad interrompere il negoziato con le organizzazioni sindacali , Ministero del lavoro e assessorato alla regione Campania". Lo ha detto in una nota Raffaele Apetino, segretario generale della Fim-Cisl campana che ha spiegato: "Il motivo vero dello stop alla trattativa, dopo 73 ore di confronto serrato, è la pregiudiziale posta dall’azienda alle parti trattanti, che prevedeva, l’avallo preventivo ai licenziamenti da parte del governo e delle organizzazioni sindacali a fronte di una nuova apertura della procedura di licenziamenti collettivi.Abbiamo respinto da subito la richiesta scellerata della multinazionale americana, in quanto in contrasto evidente sia con la normativa europea in materia di riduzione di organico, sia con i principi sindacali che assolutamente consentono di avallare il licenziamento dei lavoratori". (segue) (Ren)