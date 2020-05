Campania: Lega, governo e Regione intervenga per guide turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal governo e dalla Regione si attivino tutte le risorse disponibili per aiutare le guide turistiche della Campania. La stagione 2020 è quasi compromessa e i flussi di stranieri sarà difficile prevedere quando torneranno. Si rende necessario trovare soluzioni alle problematiche ed in tempi brevi. L'offerta turistica deve essere pensata in maniera integrata senza dimenticare nessun comparto della filiera turistica-ricettiva. Se non si agisce subito ed in maniera mirata, assisteremo all'ennesimo disastro del Pd". Lo ha detto in una nota il coordinamento regionale campano della Lega. (Ren)