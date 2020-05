Coronavirus: Piemonte, mascherina obbligatoria anche all'aperto dal 29 maggio al 2 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di concerto con le Prefetture - spiega il governatore, Alberto Cirio - , alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi con la movida e durante il passaggio delle Frecce Tricolori, abbiamo ritenuto necessario un irrigidimento delle norme di uso della mascherina all’aperto in vista del weekend lungo del 2 giugno. Una precauzione per non vanificare questi mesi di sacrificio e per ricordare a ognuno di noi che, oggi più che mai, i nostri comportamenti sono fondamentali per impedire alla curva del contagio di tornare a crescere". (Rpi)