Regionali: Laboccetta (Polo Sud), in Campania Meloni, Salvini e Berlusconi facciano chiarezza

- "Questa volta, purtroppo, in Campania il centrodestra alle regionali è sembra destinato alla sconfitta. Fino ai primi di febbraio la partita con De Luca era tutta aperta. Oggi è quasi chiusa". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, storico esponente della destra partenopea e presidente di Polo Sud. "Inutile ora elencare colpe e responsabilità - ha proseguito Laboccetta - Si dividono tra tutti gli attori della coalizione. Meglio pensare a contenere il danno. Chi da destra sponsorizza il giudice Maresca, dichiara di vedere attorno alla sua figura un imponente movimento civico, che certo non scalda i cuori e che sogna di battere De Luca, a mio personale giudizio non sta rendendo un buon servigio all'intera coalizione. Mi sarò fatto vecchio, ma io, che conosco bene la città di Napoli, non me ne sono accorto. Sta solo aumentando la confusione e rafforzando il governatore uscente. Mi auguro che nell'attesa di un momento di chiarezza definitiva tra Salvini, Meloni e Berlusconi i partiti territoriali inseriscano nelle liste donne e uomini di capacità e spessore. Gli eletti della futura opposizione dovranno attrezzarsi per una durissima battaglia di contrasto e di proposte. Se in parte è vero che il potere logora chi non lo ha è più che sicuro che l'opposizione logora chi non la fa", ha concluso Laboccetta. (Ren)