Campania: Cirielli (Fd'I), solidarietà alle guide turistiche ora De Luca aiuti settore (2)

- Cirielli ha aggiunto: "E’ assolutamente indispensabile che la Regione vari un piano straordinario per il turismo che preveda, in primis, sostegni economici agli operatori del settore (dagli albergatori ai titolari di piccole e grandi strutture ricettive fino ai tantissimi dipendenti del comparto turistico) ed agevolazioni fiscali per coloro che intendono trascorrere le vacanze estive nelle nostre località turistiche. E, contemporaneamente, anche una programmazione ben definita per consentire alle associazioni di categoria di lavorare con serenità, senza paura di essere sanzionate per via delle normative anti-Coronavirus". Quindi ha concluso: "Il turismo è un settore nevralgico per la nostra regione che rischia di pagare caro, carissimo l’emergenza sanitaria. Bisogna dare, dunque, un segnale forte di ripresa: se non riparte il turismo, non riparte la Campania”. (Ren)