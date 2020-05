Decreto Rilancio: Pisauro (Upb), misure di sostegno al reddito a un terzo di famiglie italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sull’impatto del decreto Rilancio, presentate nella sala del Mappamondo alla Camera, davanti alla commissione Bilancio, dal presidente Giuseppe Pisauro, risulta che un terzo delle famiglie italiane beneficerà delle misure di sostegno al reddito dei due decreti, il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio, che le prevedono. Pisauro ha premesso che le analisi di impatto sull’ampia manovra del decreto Rilancio, valutata in 55 miliardi di spese per l’anno in corso, sono "un work in progress e saranno valutate in modo più approfondito nel rapporto di primavera”. Gli interventi messi in essere dal governo, ha riferito Pisauro, si concentrano nell’anno 2020 e hanno coperture molto ridotte. "La parte preponderante dei provvedimenti adottati - ha sottolineato il presidente dell’Upb - riguarda misure di spesa". E ha aggiunto: "Dovremo fare una analisi comparata sugli interventi degli altri Paesi europei ma ho l’impressione che quanto a sostegno al reddito dei lavoratori l’Italia non abbia messo in campo, come ammontare, interventi minori dagli altri Paesi europei, anzi penso abbia effettuato uno stimolo più ampio. Mentre sugli aiuti di Stato siamo distanti. Altra cosa - ha aggiunto Pisauro - è vedere se e quando arriveranno a distribuzione questi aiuti al reddito". (segue) (Rin)