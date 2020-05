Decreto Rilancio: Pisauro (Upb), misure di sostegno al reddito a un terzo di famiglie italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in relazione alle previsioni provvisorie dell’Upb in base alla distribuzione del reddito nelle varie tipologie di soggetti all’interno delle famiglie italiane, risulta che la maggior parte degli ammortizzatori sia stata indirizzata verso famiglie a rischio medio basso di impoverimento per impatto della pandemia sull’attività economica. Il 38,6 per cento del totale dei nuclei familiari a medio e basso rischio usufruisce di benefit come Cig in deroga per i dipendenti. A queste famiglie va il 50 per cento dei benefici totali. E l’incidenza sul reddito familiare degli ammortizzatori è pari al 46,5 per cento, cioè hanno un ristoro da parte dello Stato per la metà del reddito familiare. E questo quando il lavoro dipendente ha ottenuto una copertura del 93 per cento degli ammortizzatori. Molto più bassa è l’incidenza dei 600 euro di bonus per i professionisti sui redditi familiari. Mentre i pensionati non avendo avuto alcuna provvidenza aggiuntiva per il Covid. Per quanto riguarda l’incidenza sulle fasce di reddito, il 46 per cento delle provvigioni è mandato al primo decibel di reddito, il più povero e il 25,1 per cento all’ultimo decile, il più ricco. Ma nel volume di denaro distribuito, la distribuzione delle risorse è risultata uniforme. Il reddito di emergenza è andato esclusivamente al primo decile. E con percentuale doppia alle regioni del Sud. Mentre il 54 per cento delle risorse messe in campo per gli ammortizzatori sociali da parte del governo è confluita nelle regioni del Nord e solo il 26 per cento in quelle del Sud. Quindi tre quarti delle risorse sono state convogliate al Nord. (Rin)