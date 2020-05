Napoli: Buonanno, buoni spesa, rigettiamo qualsiasi accusa di discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito alle notizie della condanna da parte del Tribunale Civile nei confronti del Comune di Napoli, citato da una cittadina georgiana, intendiamo specificare innanzitutto che la situazione della donna è sicuramente complessa e quantomeno singolare, dato che non ha mai presentato domanda di bonus, né si è rivolta ai servizi sociali per far conoscere la sua situazione o ottenere l'aiuto legato all'erogazione del pacco alimentare, distribuito a tutti i cittadini in difficoltà (oltre 4.000 senza alcuna distinzione riferita a residenza) che non rientravano nei requisiti del bonus spesa". Lo ha affermato in una nota l'assessora al Welfare del Comune di Napoli, Monica Buonanno. "È da considerarsi come un'eccezione - ha proseguito - in un sistema che con specifici atti ha dimostrato concretamente il supporto a tutte le fasce deboli, ivi inclusi i migranti. Abbiamo, inoltre, ascoltato e preso in carico tutte le pratiche che potessero presentare anomalie e che ci sono state indicate da associazioni, comitati e cittadini singoli, così da essere il più inclusivi possibile. Siamo amareggiati ma rigettiamo nel modo più assoluto qualsiasi accusa di discriminazione. L'amministrazione , infatti, è l'unica ad aver riconosciuto il bonus spesa così come gli altri benefici ad immigrati regolari, cittadini Rom, richiedenti asilo, destinatari di protezione internazionale e a chi è in possesso della residenza di prossimità, laddove invece altri Comuni in Italia hanno previsto come prerequisito la residenza anagrafica. A Napoli sono state presentate e accettate domande di bonus da 1.137 richiedenti asilo politico e/o rifugiati politici, 3.318 richiedenti aventi indirizzo di prossimità o non residenti a Napoli, ma con comprovate motivazioni per cui sono risultati nella città di Napoli durante il periodo di isolamento, come ad esempio, arresti domiciliari fuori dal proprio comune, allontanamento familiare o situazioni particolari". (segue) (Ren)