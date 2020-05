Napoli: Buonanno, buoni spesa, rigettiamo qualsiasi accusa di discriminazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altre 50 domande - ha aggiunto Buonanno - sono state riammesse dopo una prima esclusione per non residenza, presentando documentazione di status di rifugiato politico, richiedente asilo e similari. Attualmente, inoltre, sono al vaglio altre richieste in attesa di documentazione. Siamo aperti al confronto, ma non alla mistificazione della realtà: avendo compreso la situazione e dovendo dare seguito ad una ordinanza cautelare, con le esigue risorse rimaste (già di gran lunga inferiori alle reali necessità del territorio) rivedremo le pratiche escluse per motivi di non residenza e come è stato già fatto apriremo alla possibilità di includere chi dimora stabilmente sul territorio, purché comprovato da apposite documentazioni. Va detto comunque che la stessa esiguità delle risorse restanti comporterà la necessità di individuare ulteriori criteri oggettivi selettivi", ha concluso l'assessore. (Ren)