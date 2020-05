Imprese: Assindustria Venetocentro e Intesa Sanpaolo insieme per aziende del territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ripartenza del credito è cruciale per gestire l’emergenza in una fase in cui le aziende hanno sostenuto solo costi ed hanno la necessità immediata di liquidità, per poter far fronte al crollo della domanda e del fatturato e onorare gli impegni con i fornitori”, ha affermato il presidente vicario di Assindustria Venetocentro, sottolineando che si tratta di un “tassello essenziale di una strategia più ampia di sostegno e rilancio degli investimenti, visto che a questa crisi sopravviverà chi investirà”. Il decreto Liquidità, ha aggiunto, non ha ancora prodotto pienamente gli effetti tempestivi invocati: è necessario uno sblocco immediato, semplificando al massimo le procedure e velocizzando. “Ne va della sopravvivenza di moltissime imprese e delle filiere del territorio, fatte di centinaia di piccoli e medi subfornitori: l’accordo con Intesa Sanpaolo è molto importante, mette in evidenza la capacità di banche e imprese di fare sistema, interviene sulla disponibilità finanziaria e una sospensione più lunga per i settori più colpiti, come il turismo, abbattendo le tempistiche e mettendo a disposizione liquidità aggiuntiva a condizioni favorevoli”, ha concluso. “Anticipando le iniziative governative, sin dall’inizio dell’emergenza Intesa Sanpaolo ha sostenuto la liquidità delle aziende e previsto misure per dare continuità alla produzione e agli investimenti, anche a tutela dell’occupazione: l’accordo è la declinazione della nostra attività di sostegno alle imprese del territorio con tutte le misure messe in atto sin dall’inizio della pandemia”, ha osservato Renzo Simonato, direttore regionale per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. “Un’attenzione particolare è rivolta al turismo, fondamentale per la ripresa del Veneto, prevedendo una moratoria delle rate più lunga, fino a 24 mesi, che tiene conto della stagionalità di questo settore: anche nella Fase 2 vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per le imprese dei territori rafforzando i nostri strumenti, come il credito di filiera”, ha concluso. (Com)