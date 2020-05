Abruzzo: Marsilio ha visitato ex zone rosse del pescarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore abruzzese Marco Marsilio ha visitato oggi le ex zone rosse di Penne e Farindola in provincia di Pescara. Entrambi i Comuni, durante l'emergenza sanitaria, hanno subito le restrizioni per 26 giorni consecutivi al fine di evitare la diffusione del virus sul territorio pescarese. Il presidente Marsilio ha incontrato i sindaci Mario Semproni (Penne) e Ilario Lacchetta (Farindola). In occasione dell'incontro avvenuto nel municipio di Penne - il Comune abruzzese più grande dichiarato zona rossa - oltre a Marsilio, erano presenti l'assessoreregionale alla sanità Nicoletta Verì, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e i consiglieri regionali Vincenzo D'Incecco, Guerino Testa e Luca De Renzis. A Penne si è parlato soprattutto di sanità. "Dopo anni di attesa abbiamo sbloccato i fondi per il presidio ospedaliero San Massimo rimasti chiusi nei cassetti dei ministeri - ha esordito il presidente Marco Marsilio -. I fondi serviranno a ristrutturare l'edificio, a migliorare simicamente la struttura ospedaliera e per acquistare le nuove apparecchiature per la diagnostica. Nei prossimi giorni firmeremo la convenzione con il ministero della Sanità per l'erogazione del finanziamento di circa 12 milioni di euro. Aggiungo, inoltre, che la sanità abruzzese ha ottenuto la certificazione dal Tavolo di monitoraggio, proprio ieri, dopo aver raggiunto l'equilibrio finanziario dei conti 2019 della sanità regionale e centrato gli obiettivi fissati per l'anno 2018, certificazioni - ha osservato ancora Marsilio - che consentiranno di ottenere le premialità che saranno utilizzate esclusivamente per il potenziamento della nostra rete ospedaliera come nel caso del presidio ospedaliero di Penne". (Gru)