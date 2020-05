Napoli: Sapignoli (Lega), abbandoniamo cabina di regia Covid del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante l'alto senso di responsabilità mostrato dalla Lega, resasi sin da subito disponibile a collaborare alla realizzazione di un documento programmatico unico che potesse fungere da vademecum utile al rilancio della città di Napoli a margine della fine del lockdown totale, ci vediamo costretti a lasciare la 'cabina di regia' in seno al Comune di Napoli e già da stamattina non parteciperemo alla ulteriore riunione convocata". Lo ha dichiarato in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli. "La disponibilità istituzionale da noi mostrata non trova nella maggioranza lo stesso atteggiamento - ha proseguito Sapignoli - e quindi ogni sforzo profuso dalle opposizioni in questo organismo consultivo è reso vano dagli arancioni. Il che ci fa prendere stamani questa decisione irreversibile".(Ren)