Piemonte: Regione, pronti 37 milioni per edilizia scolastica, si interverrà in 29 istituti

La Regione Piemonte stanzierà oltre 37 milioni per l'edilizia scolastica. Saranno disponibili a breve per finanziare 29 progetti di messa in sicurezza di scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado. Le risorse saranno impiegate per aumentare la sicurezza degli edifici ed eseguire interventi di miglioramento e adeguamento sismico, cui si sono affiancate le esigenze della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Previsti anche interventi di riedificazione e di nuova costruzione di edifici, oltre a riqualificazione e ristrutturazione di quelli esistenti. Dei 29 progetti, 15 sono compresi nel piano annuale 2019, 14 sono invece finanziabili con le risorse non utilizzate del piano annuale 2018. Del primo elenco, sono sette i progetti nel territorio della Città metropolitana di Torino: uno della Città metropolitana, gli altri dei Comuni di Airasca, Ala di Stura, Caluso, Leini, Rivalta di Torino e Sauze d'Oulx. Cinque i progetti finanziabili nella provincia di Cuneo: due della Provincia, gli altri dei Comuni di Polonghera, Racconigi e Santo Stefano Belbo. Un progetto è del Comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti), uno del Comune di Valdilana (Biella), uno del Comune di Briga Novarese. Il totale delle risorse per questi progetti è 21.461.108 di euro.