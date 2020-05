Imprese: Gruppo Iccrea insieme a Sace a sostegno delle aziende campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, il Gruppo bancario cooperativo Iccrea ha concluso attraverso la Bcc di Napoli le prime due operazioni con garanzia Sace a sostegno di due aziende campane. Stando al relativo comunicato stampa, protagonista del finanziamento è Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Iccrea che ha finalizzato i due finanziamenti del valore di sette milioni di euro complessivi e assistiti da garanzia Sace per il 90 per cento, a beneficio della Ciro Paone Spa e della Ep Spa. La prima, beneficiaria di un finanziamento di tre milioni di euro, è un’importante realtà napoletana attiva nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento di lusso, totalmente Made in Italy e conosciuta in tutto il mondo per essere proprietaria del marchio di abiti da uomo "Kiton”; la seconda, beneficiaria di un finanziamento da quattro milioni di euro, è anch’essa un’azienda napoletana e leader, con i suoi 70 milioni di fatturato l’anno, nei settori della ristorazione collettiva e dei buoni pasto cartacei ed elettronici da 40 anni. Entrambe le operazioni, prosegue la nota, hanno una durata di sei anni e sono destinate, nel quadro della crisi generata dalla pandemia, a garantire la continuità dei flussi di cassa ed il sostenimento delle spese del personale delle aziende finanziate. (segue) (Com)