Campania: M5s, gravissime ammissioni Regione su autorizzazioni a fonderie Pisano

- "E' gravissimo quanto ammesso dalla giunta regionale della Campania in risposta alla nostra interrogazione sulle ragioni del rinnovo per 12 anni dell'autorizzazione alle fonderie Pisano a Salerno". Lo hanno affermato i consiglieri regionali campani M5s Michele Cammarano e Vincenzo Viglione che hanno spiegato: "Nell'atto in questione, la direzione generale per il ciclo integrato dei rifiuti e autorizzazioni ambientali precisa innanzitutto che le opere realizzate per il contenimento dell'impatto sull'ambiente potrebbero non essere adeguate in un contesto territoriale e vincolistico che ha subito profonde mutazioni da quando, nei primi anni 60, lo stabilimento è stato insediato". Quindi hanno aggiunto: "Ma il paradosso lo si realizza nel passaggio in cui gli stessi uffici sottolineano che se, nonostante gli interventi realizzati, si dovessero registrare danni all'ambiente e alla salute dei cittadini, si procederà alla revoca dell'autorizzazione". (segue) (Ren)