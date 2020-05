Campania: M5s, abbiamo salvato piccoli pescatori da esclusione bonus regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle nostre sollecitazioni, la giunta regionale della Campania ha accolto le richieste di decine di piccoli pescatori esclusi in un primo momento dal bonus regionale a causa della mancanza del requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio. Parliamo di operatori perfettamente in regola e attivi da sempre nei nostri borghi costieri che rischiavano una ingiusta esclusione". Lo hanno annunciato i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e Valeria Ciarambino che hanno spiegato: "In linea con quanto avevamo proposto, è ora possibile procedere anche a una iscrizione camerale successiva alla pubblicazione del bando, a condizione che si provi l'esercizio dell'attività in un periodo antecedente. Con il nostro intervento siamo riusciti a ottenere una decisione di buon senso che va incontro alle esigenza dell'intero comparto della pesca artigianale sulle coste della nostra regione".(Ren)