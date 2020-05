Coronavirus: Bonus Piemonte, erogati altri 11 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4.679, per un valore di 11 milioni di euro, i Bonus Piemonte erogati nella giornata di oggi, che sommati a quelli di ieri portano a oltre 8.200 i beneficiari che hanno già ricevuto sul proprio conto corrente il contributo a fondo perduto della Regione, per un valore complessivo in due giorni di 18,5 milioni di euro. Lo comunicano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore al Commercio Vittoria Poggio e quello alla Semplificazione Maurizio Marrone. I bonifici proseguiranno con un ritmo di circa 5 mila al giorno, mentre continua anche l’invio della comunicazione a tutti i beneficiari del Bonus voluto dalla Regione per sostenere le attività piemontesi colpite dal lockdown per l’emergenza Coronavirus. Lo stanziamento complessivo è di 131 milioni di euro che andranno a beneficio di oltre 70 mila realtà del territorio. Il Bonus Piemonte è uno dei pilastri di Riparti Piemonte, il Piano da oltre 800 milioni di euro per aiutare imprese e famiglie nella Fase 2. (Rpi)