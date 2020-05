Coronavirus: entro domani l'approvazione del ddl "Riparti Piemonte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contingentamento dei tempi per la discussione del ddl Riparti Piemonte: la richiesta è stata formulata dalla Giunta regionale, per arrivare entro domani sera all'approvazione del provvedimento, anche alla luce degli oltre 130 emendamenti da discutere. Durante i lavori del pomeriggio, presieduti da Stefano Allasia, dopo la riunione dei capigruppo e la riunione della I Commissione, sono stati approvati 11 articoli e un emendamento di Giunta. La Commissione del mattino è stata richiesta in seguito alle critiche dell’opposizione sulle modalità con cui sono stati presentati alcuni emendamenti al testo di legge. Approvato a maggioranza un emendamento dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano che allarga la platea dei codici Ateco destinatari dei bonus, grazie a 15 milioni di economie di Finpiemonte. (segue) (Rpi)