Campania: Ronghi (Cnal), De Luca faccia chiarezza su concorso Oss a Santobono (2)

- Ronghi ha continuato: "Ad un anno di distanza, la direzione dell'azienda ospedaliera non ha dato seguito alla procedura concorsuale. Con la delibera 289 dell'11 maggio scorso, si è deciso di dare immediata esecuzione alle procedure selettive, mediante valutazione comparativa dei titoli e dell'esperienza dei candidati, per avviarli urgentemente al lavoro al Santobono Pausilipon, tralasciando che ci sono graduatorie di idonei vigenti, motivo per il quale il Tar Campania ha accolto il ricorso in via cautelare di uno di essi". Ronghi ha concluso: "Non si comprendono i motivi dell'emergenza che sono richiamati a sostegno della procedura, tenuto conto che l'azienda ospedaliera di cui trattasi non è interessata da casi covid19 ed anzi sono state sospese le attività ambulatoriali, salvo quelle urgenti ed indispensabili, fino al 14 giugno". (Ren)