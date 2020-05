Napoli: Fim, Fiom e Uilm, subito un tavolo al Ministero sulla vertenza Whirlpool (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fim, Fiom e Uilm hanno puntualizzato: "Riteniamo giusto penalizzare fortemente la multinazionale, se persisterà nel proposito di delocalizzare la produzione di Napoli e le funzioni impiegatizie, in violazione degli accordi sottoscritti con sindacato e istituzioni a ottobre 2018. Oltre a scongiurare la chiusura di Napoli, è urgente concretizzare le promesse di reindustrializzazioni a Caserta, arrestare la continua delocalizzazione delle funzioni impiegatizie e completare gli investimenti nelle fabbriche italiane". Quindi la promessa: "Se il Ministero dello Sviluppo economico continuerà a non convocare il tavolo Whirlpool, verranno proclamate le mobilitazioni necessarie a richiamare Whirlpool e Governo alle loro responsabilità". Il coordinamento ha infine ricordato che domenica alle 10 si terrà, con una diretta Facebook, "l'Italia che non molla", con la partecipazione dei segretari generali di categoria e delle confederazioni territoriali, nonché di numerosi ospiti delle istituzioni e della società civile". (Ren)