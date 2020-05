Cultura: sul sito del Mibact il reportage fotografico di Marialba Russo sul 1 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’istituto centrale per il patrimonio immateriale partecipa alla campagna La cultura non si ferma con il bellissimo reportage fotografico di Marialba Russo, pubblicato sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo e sul canale YouTube dell’Istituto". Lo ha riferito il Mibact in una nota dove si legge: "Il documento visivo, che fa parte di una rubrica quotidiana avviata sul sito web e le pagine social dell’istituto centrale per il patrimonio immateriale fin dal mese di marzo, è stato realizzato dall’Istituto per celebrare il primo maggio di quest’anno, e ripercorre le istantanee in bianco e nero della fotografa napoletana Marialba Russo, tratte dall’archivio dell’Istituto, in occasione del corteo dei lavoratori che si tenne a Napoli nel 1972: una sequenza di scatti che catturano - attraverso le immagini di donne, uomini, bambini con i loro genitori, uniti, mano nella mano, nella lotta per l’affermazione dei diritti dei lavoratori – non solo lo spirito del tempo, ma il senso e l’intensità di una stagione che ha segnato la storia sociale e politica del nostro Paese". Ma non è tutto: "Ad accompagnare il video il sottofondo sonoro degli Inti-Illimani, un gruppo musicale e strumentale cileno vicino al movimento Unidad Popular, con la celebre canzone dal titolo "El pueblo unido jamás será vencido". (Ren)