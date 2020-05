Fase 2: riapre la sede provinciale della Lilt di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera oggi alla riapertura della sede provinciale della Lega italiana per la lotta ai tumori di Napoli di via Semmola presso l'istituto nazionale Tumori Pascale di Napoli". Lo si legge in una nota: "In coerenza con le disposizioni previste dai decreti nazionali e dalle ordinanze regionali, qualora l'andamento dell'emergenza sanitaria continuasse a registrare un trend favorevole, già dal 1 giugno prossimo riprenderanno anche le attività ambulatoriali e di ricerca clinica e scientifica delle sezioni della Lilt di Napoli e provincia che saranno svolte nell'assoluto rispetto delle indicazioni di protezione stabilite delle norme nazionali e locali, così come già adottate nell'ambito di quella dell'assistenza oncologica domiciliare gratuita mai interrotta". Quindi l'annuncio: "Analogamente, rende noto il presidente della Lilt di Napoli, il professor Adolfo Gallipoli D'Errico, riprendono le attività di consulenza oncologica gratuita del progetto Oncologo in Linea". (Ren)