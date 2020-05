Decreto Rilancio: Catalfo, in prossimi giorni protocollo sicurezza per centri estivi dei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui congedi parentali in attesa della riapertura delle scuole, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo partecipando a una trasmissione su Sky, ha dichiarato che finora, quindi nella fase 1 dove è prevalsa la Cassa integrazione, sono stati usati poco dai lavoratori, così come i bonus baby sitter. "Per questo nel decreto Rilancio abbiamo ampliato la possibilità di utilizzo del bonus baby sitter anche ai centri estivi e ai servizi per l'infanzia". Catalfo ha annunciato a questo proposito che "nei prossimi giorni vareremo un protocollo sicurezza per i centri estivi come quello che è stato fatto per i luoghi di lavoro". (Rin)