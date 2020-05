Giustizia: Caldoro (FI), dopo De Magistris nessuno dal Pd ha difeso Napolitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non devo difendere io il presidente emerito Giorgio Napolitano, non ne ha bisogno". Lo ha detto al Riformista Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, dopo l'intervento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris alla trasmissione tv "Non è l'Arena". Caldoro ha spiegato: "Ho ascoltato il sindaco, sono rimasto impressionato. Accuse gravi, denunce su intrecci istituzionali che hanno interferito su vicende giudiziarie. Le gravi affermazioni non possono rimanere senza risposte. Ha parlato il sindaco di una grande città, un ex magistrato. Ha mosso accuse gravissime". Per l'esponente di Forza Italia, inoltre: "vanno chiariti molti aspetti, sono rimasto impressionato da De Magistris che dice 'quando indagavo su Berlusconi tutti mi applaudivano, quando ho iniziato sulla sinistra mi hanno fermato', parole che non possono rimanere senza spiegazioni". Quindi Caldoro ha continuato: "Registro, con stupore che non c'è stata nessuna difesa del presidente Napolitano, nessuna dichiarazione di quel Pd che, solo qualche giorno fa, immaginava una alleanza di De Magistris con De Luca alla Regione". Quindi ha concluso: "Temo ci sia solo merce di scambio. Fino a qualche settimana fa si sono attaccati. Ora il Pd è pronto ad offrire sostegno a Palazzo San Giacomo in cambio di una intesa per Palazzo Santa Lucia. Accordi di potere che si fanno sotto il tavolo e senza trasparenza". (Ren)