Animali: prima volta orsa con 4 cuccioli in Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (2)

- Grazie al lavoro degli ultimi anni, svolto dalla Rete di monitoraggio Abruzzo e Molise e a quella della regione Lazio, è stato possibile osservare come alcuni esemplari di orso marsicano ormai hanno colonizzato abbastanza stabilmente aree esterne al Pnalm come, la Valle Roveto, la Riserva regionale del Monte Genzana e il Parco della Maiella, senza contare quelli che si spingono oltre l'area di presenza stabile come l'esemplare avvistato qualche settima fa nel Parco nazionale del Gran Sasso. (Gru)